Арнаутович может вновь оказаться в «Вест Хэме»

По информации The Telegraph, руководство «молотобойцев» рассматривает 31-летнего австрийца в качестве замены ушедшему в «Аякс» Себастьену Алле. Напомним, что форвард выступал за клуб в период с 2017-го по 2019 год.

Китайский клуб готов вступить в переговоры с английской командой, так как по новым правилам лиги, клубу необходимо сокращать расходы.

Напомним, что Арнаутович стал игроком китайского клуба летом 2019 года, подписав контракт до 31 декабря 2022-го. Ранее он выступал за «Интер», «Твенте», «Вердер» и «Сток Сити». Также на его счету 85 поединков в составе сборную Австрии (26 голов).

В прошлом сезоне австриец принял участие в 20 матчах, забив восемь голов и отдав один ассист. Портал Transfermarkt оценивает игрока в десять миллионов евро.