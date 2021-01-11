Илья Помазун: Овчинников проложил мне дорогу к тому, чтобы я сейчас играл в РПЛ

Отметим, что 50-летний специалист покинул московскую команду 29 декабря в связи с истечением контракта.

– Как отнесся к уходу Сергея Ивановича из ЦСКА? Я был немножко в шоке. Мы с ним до сих пор общаемся после моих игр за «Урал». Он подсказывает мне вратарские нюансы. Я считаю, что он проложил мне дорогу к тому, чтобы я сейчас играл в РПЛ. Взял меня семнадцатилетним и просто сделал как вратаря – ментально, психологически, практически. Очень многое мне дал, – цитирует Помазуна «Матч ТВ».

Напомним, в ЦСКА Овчинников занимал должность тренера вратарей с 2014 года. Вместе с ним тренерский штаб армейцев покинул Виктор Онопко.

Что касается Помазуна, то в нынешнем сезоне на счету 24-летнего россиянина 17 матчей, в которых он пропустил 20 голов и пять раз отстоял «на ноль».