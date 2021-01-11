«Арсенал» и «Рома» претендуют на полузащитника «Порту» Отавио

Атакующий полузащитник «Порту» Отавио может сменить клубную прописку нынешним летом.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, 25-летний игрок отказался продлевать свой действующий контракт с «драконами» и намерен покинуть команду в июле.

Отмечается, что главными претендентами на хавбека являются «Арсенал» и «Рома» – обе команды постараются заключить с футболистом предварительное соглашение о летнем переходе на правах свободного агента.

Отавио выступает за «Порту» с 2014 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах, забил три гола и отдал шесть ассистов. За сборную Бразилии игрок провел одну встречу.