Голландский журналист: В большей степени Хендрикс будет полезен «Спартаку» в качестве игрока замены

Ранее сообщалось, что трансфер 25-летний игрок обойдется красно-белыми в 500 тысяч евро. Сам игрок подпишет с командой контракт на 3,5 года.

– Думаю, «Спартак» выбрал Хендрикса в основном из-за низкой стоимости. В противном случае этот трансфер трудно объяснить. Йоррит – полезный и опытный игрок, но прежде всего это футболист со множеством ограничений. Если «Спартак» взял его с намерением задействовать в основном составе, то они ошиблись. А вот в качестве замены он будет действительно полезным, – цитирует Фрерикса Sport24.

Хендрикс является воспитанником академии ПСВ. В составе взрослой команды Эйндховена он дебютировал в августе 2013 года, а всего сыграл за клуб 239 встреч, забив восемь мячей и сделав 17 результативных передач.