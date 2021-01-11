«Манчестер Юнайтед» поборется с «ПСЖ» за полузащитника «Бреста» Февра

Фланговый полузащитник «Бреста» Ромен Февр входит в сферу интересов двух европейских топ-клубов.

Согласно информации Le 10 Sport, 22-летнего француза хотят подписать «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».

Отмечается, что «красные дьяволы» рассматривают игрока в качестве альтернативы вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, за трансфер которого немецкая команда требует не менее 100 миллионов евро.

Февр выступает за «Брест» с июля 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах, забил четыре гола и отдал три ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.