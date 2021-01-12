ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
12 января 12:30

«Реал» и «Бавария» поборются за полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» Нойхауса

Немецкий футболист является одним из ключевых игроков своего клуба в текущем сезоне.

Центральный полузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Флориан Нойхаус входит в сферу интересов двух европейских топ-клубов.

Как сообщает Sky Sport Germany, 23-летнего немца хотят приобрести «Бавария» и «Реал». Отмечается, что сделка должна состояться летом 2021 года.

Согласно информации источника, в контракте хавбека, рассчитанного до июня 2024-го, есть пункт о сумме отступных в размере 39 миллионов евро.

Нойхаус выступает за «Боруссию» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах, забил пять голов и отдал четыре ассиста.

источник: Sky Sport Germany
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В число претендентов на приз лучшему новичку НХЛ включили 5 россиянЛионель Месси отметился очередным достижениемСветлана Миронова пришла четвертой в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону"Это безумие!" Шведский биатлонист не стал молчать"Конечно, это риск": Черданцев о назначении ОвчинниковаСекреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду

Футбол. ЦСКА нужен Барбоза. «Вест Хэм» vs «Стокпорт Каунти». Хоккей. «Спартак» vs «Локомотив».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика