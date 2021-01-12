«Реал» и «Бавария» поборются за полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» Нойхауса

Центральный полузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Флориан Нойхаус входит в сферу интересов двух европейских топ-клубов.

Как сообщает Sky Sport Germany, 23-летнего немца хотят приобрести «Бавария» и «Реал». Отмечается, что сделка должна состояться летом 2021 года.

Согласно информации источника, в контракте хавбека, рассчитанного до июня 2024-го, есть пункт о сумме отступных в размере 39 миллионов евро.

Нойхаус выступает за «Боруссию» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах, забил пять голов и отдал четыре ассиста.