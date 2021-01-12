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12 января 13:00

«Алавес» уволил главного тренера Мачина, он проработал в клубе пять месяцев

В последних семи встречах Ла Лиги команда одержала одну победу, два раза сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

Пресс-служба «Алавеса» сообщила об уходе из клуба главного тренера Пабло Мачина.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами команды в нынешнем сезоне – после 18 туров чемпионата Испании клуб занимает 16-е место, набрав 18 очков. От зоны вылета коллектив отделяют три очка.

Напомним, что ранее 45-летний специалист возглавлял «Севилью», «Эспаньол», «Жирону» и «Нумансию».

Теперь исполняющим обязанности главного тренера назначен ассистент Мачина – Хавьер Кабельо.

источник: ФК «Алавес»
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