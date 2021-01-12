Довбня покинул «Ротор»

Пресс-служба «Ротора» сообщила об уходе из команды голкипера Александра Довбни.

Контракт 33-летнего россиянина с клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Довбня выступал за волгоградцев с июля прошлого года. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах, пропустил 12 голов и один раз отстоял «на ноль».

Ранее вратарь защищал цвета «СКА-Хабаровска», «Торпедо», «Оренбурга» и «Луча».