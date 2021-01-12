Довбня покинул «Ротор»

Пресс-служба «Ротора» сообщила об уходе из команды голкипера Александра Довбни.
Контракт 33-летнего россиянина с клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Довбня выступал за волгоградцев с июля прошлого года. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах, пропустил 12 голов и один раз отстоял «на ноль».
Ранее вратарь защищал цвета «СКА-Хабаровска», «Торпедо», «Оренбурга» и «Луча».
Довбня покидает «Ротор»— CК «Ротор» (@RotorOfficial) January 12, 2021
Сегодня голкипер сообщил руководству клуба о своем намерении уйти из команды и написал заявление об уходе. Контракт был расторгнут по соглашению сторон и без компенсации.
Мы благодарим Сашу за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/2zepp0UwtB
источник: ФК «Ротор»