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12 января 15:30

Довбня покинул «Ротор»

Волгоградский клуб занимает 13-е место в таблице РПЛ после 19 туров.

Пресс-служба «Ротора» сообщила об уходе из команды голкипера Александра Довбни.

Контракт 33-летнего россиянина с клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Довбня выступал за волгоградцев с июля прошлого года. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах, пропустил 12 голов и один раз отстоял «на ноль».

Ранее вратарь защищал цвета «СКА-Хабаровска», «Торпедо», «Оренбурга» и «Луча».

источник: ФК «Ротор»
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