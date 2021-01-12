«Арсенал» и «Эвертон» хотят подписать Нзонзи

Опорный полузащитник «Ренна» Стивен Нзонзи, арендованный у «Ромы» до конца текущего сезона, может вновь оказаться в чемпионате Англии.

Как сообщает Foot Mercato, в услугах 32-летнего француза заинтересованы «Арсенал» и «Эвертон», считающие хавбека отличным усилением средней линии.

Отмечается, в этом месяце футболист начнет переговоры с римской команды о досрочном расторжении контракта. Также претендентом на полузащитника является сам «Ренн», готовый предложить игроку долгосрочное соглашение.

Напомним, что в своей карьере Нзонзи уже играл в Английской премьер-лиги в составах «Блэкберна» и «Сток Сити». В «Роме» он оказался в 2018 году. Также в его послужном списке выступления за «Севилью» и «Галатасарай».

В нынешнем сезоне на счету хавбека 22 проведенных встречи, в которых он забил один гол и отдал один ассист.