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12 января 16:40

«Арсенал» и «Эвертон» хотят подписать Нзонзи

В Англии француз выступал за «Блэкберн» и «Сток Сити».

Опорный полузащитник «Ренна» Стивен Нзонзи, арендованный у «Ромы» до конца текущего сезона, может вновь оказаться в чемпионате Англии.

Как сообщает Foot Mercato, в услугах 32-летнего француза заинтересованы «Арсенал» и «Эвертон», считающие хавбека отличным усилением средней линии.

Отмечается, в этом месяце футболист начнет переговоры с римской команды о досрочном расторжении контракта. Также претендентом на полузащитника является сам «Ренн», готовый предложить игроку долгосрочное соглашение.

Напомним, что в своей карьере Нзонзи уже играл в Английской премьер-лиги в составах «Блэкберна» и «Сток Сити». В «Роме» он оказался в 2018 году. Также в его послужном списке выступления за «Севилью» и «Галатасарай».

В нынешнем сезоне на счету хавбека 22 проведенных встречи, в которых он забил один гол и отдал один ассист.

источник: Foot Mercato
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