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12 января 16:55

Клубы АПЛ заинтересованы в приобретении 18-летнего форварда «Бурсаспора» Акмана

Турецкий игрок является лучшим бомбардиром своей команды в нынешнем сезоне.

Нападающий «Бурсаспора» Али Акман привлек внимание двух клубов Английской премьер-лиги.

По информации The Daily Mail, 18-летнего турка хотят приобрести «Арсенал» и «Челси». Лондонские команды довольны прогрессом футболиста в нынешнем сезоне – на его счету девять голов и четыре результативных передачи в 17 матчах.

Акман является воспитанником академии «Бурсаспора». В общей сложности он провел за клуб 42 встречи, отличился 13 забитыми мячами и пятью ассистами. Его контракт рассчитан до конца июня 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 1,5 миллиона евро.

источник: The Daily Mail
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