«Манчестер Юнайтед» готов предложить Рамосу контракт на два года

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Амур 3 Куньлунь Ред Стар 1
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Сибирь 1 Салават Юлаев 3
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Барыс 2 Ак Барс 4
Еврокубок 3-я четверть Локомотив-Кубань 40 Метрополитан 92 36
КХЛ - регулярный чемпионат 2-й период Динамо М 1 Витязь 0
КХЛ - регулярный чемпионат 2-й период СКА 2 ХК Сочи 0 1.03 13 30
КХЛ - регулярный чемпионат не начался Динамо Р 0 ЦСКА 0 6.2 5.9 1.36
Англия - Премьер-лига 21:00 Шеффилд Юнайтед 0 Ньюкасл Юнайтед 0
Испания - Примера 21:00 Гранада 0 Осасуна 0 2.27 3.1 3.7
Еврокубок 21:15 Будучность 0 Бурк 0 1.55 2.45
Англия - Чемпионшип 22:00 Лутон Таун 0 Куинз Парк Рейнджерс 0
Кубок Италии 22:45 Милан 0 Торино 0 1.53 4.5 5.7
Англия - Чемпионшип 22:45 Борнмут 0 Миллуолл 0 1.85 3.6 4.3
Англия - Премьер-лига 23:15 Бёрнли 0 Манчестер Юнайтед 0
Англия - Премьер-лига 23:15 Вулверхэмптон 0 Эвертон 0 2.55 3.1 3.1
Испания - Примера 23:30 Атлетико М 0 Севилья 0
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Филадельфия Сиксерс 0 Майами Хит 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Кливленд Кавальерс 0 Юта Джаз 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Бруклин Нетс 0 Денвер Наггетс 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Хьюстон Рокетс 0 Лос-Анджелес Лейкерс 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Оклахома-Сити Тандер 0 Сан-Антонио Спёрс 0
НБА - регулярный чемпионат 06:30 Голден Стэйт Уорриорз 0 Индиана Пэйсерс 0
12 января 19:45

«Манчестер Юнайтед» готов предложить Рамосу контракт на два года

Испанский футболист все еще не продлил контракт с мадридским клубом.

Центральный защитник «Реала» Серхио Рамос может стать игроком «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Calcio Mercato, руководство английского клуба готово предложить 34-летнему испанцу двухлетний контракт. Отмечается, что сделка должна состояться ближайшим летом в случае, если у футболиста истечет контракт с мадридцами.

Также в списке претендентов на игрока значатся «Ливерпуль», «Пари Сен-Жермен» и «Ювентус».

Рамос выступает за «Реал» с августа 2005 года. За это время он принял участие в 667 матчах, забил 100 голов и отдал 40 ассистов. Вместе с клубом он четырежды становился победителем Лиги чемпионов, а также пять раз выигрывал чемпионат Испании.

источник: Calcio Mercato
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
ЧМ 2021 в Стокгольме не находится под угрозой отмены"Торпедо" в Нижнем Новгороде выиграло у "Трактора"В Европе названа семерка лучших автомобилей 2021"Это безумие!" Шведский биатлонист не стал молчать«Голый клининг» набирает популярностьСекреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду

Футбол. ЦСКА нужен Барбоза. «Вест Хэм» vs «Стокпорт Каунти». Хоккей. «Спартак» vs «Локомотив».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика