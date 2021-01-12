«Манчестер Юнайтед» готов предложить Рамосу контракт на два года

Центральный защитник «Реала» Серхио Рамос может стать игроком «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Calcio Mercato, руководство английского клуба готово предложить 34-летнему испанцу двухлетний контракт. Отмечается, что сделка должна состояться ближайшим летом в случае, если у футболиста истечет контракт с мадридцами.

Также в списке претендентов на игрока значатся «Ливерпуль», «Пари Сен-Жермен» и «Ювентус».

Рамос выступает за «Реал» с августа 2005 года. За это время он принял участие в 667 матчах, забил 100 голов и отдал 40 ассистов. Вместе с клубом он четырежды становился победителем Лиги чемпионов, а также пять раз выигрывал чемпионат Испании.