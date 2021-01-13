Защитник Рыбин покинул «Тамбов»

Пресс-служба «Тамбова» объявила об уходе из команды правого защитника Алексея Рыбина.
Отмечается, что 32-летний россиянин в скором времени присоединится к «Кубани».
– Благодарим Алексея за огромный вклад в становление нашего клуба и желанием успехов в дальнейшей карьере, – говорится в сообщении клуба.
Рыбин является рекордсменом клуба по количеству матчей. Он принял участие в 180 матчах, отличившись шестью забитыми мячами и десятью ассистами. Ранее защитник выступал за липецкий «Металлург».
На данный момент «Кубань» выступает в ПФЛ.
ЗАЩИТНИК АЛЕКСЕЙ РЫБИН ПОКИДАЕТ «ТАМБОВ» 💔— ФК «Тамбов» (@fctambov68) January 13, 2021
Рекордсмен нашей команды по количеству сыгранных матчей продолжит карьеру в краснодарской «Кубани» 🤝
Благодарим Алексея за огромный вклад в становление нашего клуба и желанием успехов в дальнейшей карьере! 🙌🏻#РыбаНашейМечты pic.twitter.com/O3qDgcwOQw