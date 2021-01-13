Бывший глава ФНЛ Ефремов занял пост вице-президента «Урала»

Пресс-служба «Урала» объявила о назначении бывшего главы Футбольной национальной лиги Игоря Ефремова на пост вице-президента екатеринбургского клуба.
Отмечается, что в команде 51-летний Ефремов будет отвечать за работу с главной командой и курирование молодежного состава, «Урала-2», а также взаимодействие с ДЮСШ «Урал» и Уральской футбольной академией.
Ефремов был президентом ФНЛ с 2010 года.
После 19 туров «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 21 очко.
Официальное сообщение ⚡— ФК Урал (@FCURAL) January 13, 2021
Вице-президентом «Урала» назначен Игорь Ефремов. 51-летний функционер имеет богатый опыт работы на руководящих должностях в российском футболе. Ранее на протяжении 10 лет он возглавлял Футбольную Национальную лигу. pic.twitter.com/5l9tbzF8Iv