Такума Нисимура: Я готов к конкуренции в ЦСКА, если мне дадут шанс вернуться в команду

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура, находящийся в аренде в японском клубе «Вегалта Сэндай», рассказал о готовности вернуться в состав армейцев.

Напомним, что российская команда приобрела 24-летнего японца в августе 2018 года за один миллион евро. В общей сложности он провел за клуб 23 матча, забил четыре гола и отдал один ассист.

– Если мне дадут шанс в ЦСКА, я бы попробовал еще раз. Хочу показать себя! Мне очень нравится клуб, импонирует стиль Гончаренко – с удовольствием поработал бы с ним снова. Понимаю, что конкуренция серьезная. Но когда я вернусь в команду, то буду к ней готов, – цитирует Нисимуру Sport24.

В данный момент в распоряжении Виктора Гончаренко находятся четыре форварда – Чидера Эджуке, Адольфо Гайч, Федор Чалов и Илья Шкурин.

После 19 туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.