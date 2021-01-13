Алекс Крал: Играть в АПЛ – моя мечта, но сейчас я сконцентрирован на выступлениях за «Спартак»

Опорный полузащитник «Спартака» Алекс Крал оценил свой возможный переезд в Английскую премьер-лигу.

Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему чеху со стороны «Вест Хэма», в котором выступают два его соотечественника – правый защитник Владимир Цоуфал и хавбек Томаш Соучек.

– Сейчас я полностью сконцентрирован на «Спартаке» и делаю все, что в моих силах. Всякое случается, и все решения зависят от клуба. Когда я был маленьким, я смотрел АПЛ и мне нравится эта лига. Играть там – конечно, мечта. Но сейчас самое важное для меня – делать все что в моих силах, выступая за «Спартак», – цитирует Крала Sport24.

Полузащитник выступает за красно-белых с сентября 2019 года. В нынешнем сезоне на счету игрока 20 матчей, в которых он отметился тремя ассистами.