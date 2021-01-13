Генрих Мхитарян: Я счастлив быть игроком «Ромы»

Атакующий полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян доволен своими выступлениями за римскую команду.

Отметим, что в нынешнем сезоне на счету 31-летнего армянина девять голов и десять ассистов в 22 матчах.

– «Рома» поверила в меня. Так, как я играю за команду сейчас видно, насколько я здесь счастлив. Мы скоро поговорим о новом контракте. Пока не было времени это обсуждать – недавно была игра с «Интером», а скоро дерби против «Лацио», – цитирует Мхитаряна La Repubblica.

После 17 туров Серии А подопечные Паулу Фонсеки занимают третье место в турнирной таблице, набрав 34 очка.