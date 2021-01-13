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13 января 15:45

«Химки» заинтересованы в переходе защитника «Норчепинга» Дагерстала

В данный момент шведский игрок является свободным агентом.

Центральный защитник шведского клуба «Норчепинга» Филипп Дагерстал может оказаться в чемпионате России.

Как сообщает «РБ-Спорт», в услугах 23-летнего игрок заинтересованы «Химки». Отмечается, действующий контракт шведского игрока с клубом был завершен, и теперь футболист пребывает в статуса свободного агента.

Дагерстал является воспитанником академии «Норчепинга». В составе взрослой команды он провел 156 матчей, забил семь голов и отдал десять ассистов. Вместе с клубом защитник в 2015 году стал чемпионом Швеции.

За национальную команду швед отыграл две встречи.

Ранее «Норчепинг» покинул нападающий Понтус Альмквист, присоединившийся осенью 2020 года к «Ростову».

источник: «РБ-Спорт»
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