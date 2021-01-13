Агуэро может перейти в «Барселону» летом 2021 года на правах свободного агента

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может вернуться в чемпионат Испании, где он на протяжении пяти лет выступал за «Атлетико».

По информации The Sun, руководство «Барселоны» рассматривает вариант с подписанием контракта с 32-летним аргентинцем ближайшим летом, когда форвард станет свободным агентом. Способствовать данному трансферу могут дружеские отношения между Серхио и капитаном «сине-гранатовых» Лионелем Месси.

Отметим, что каталонский клуб находится в поисках забивного нападающего после ухода Луиса Суареса в «Атлетико».

Агуэро перешел в «Манчестер Сити» в июле 2011 года из «Атлетико» за 40 миллионов евро. В составе «горожан» игрок забил 256 голов и отдал 73 ассиста в 379 матчах. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом Англии.