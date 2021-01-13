«Челси» рассматривает назначение Нагельсманна на пост главного тренера

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн может возглавить «Челси».
Как сообщает Bild, руководство «синих» обеспокоено последними результатами команды в чемпионате Англии. В случае, если нынешний наставник клуба Фрэнк Лэмпард не сможет выправить текущую ситуацию, его могут отправить в отставку.
Помимо Нагельсманна, кандидатами на пост тренера аристократов являются Томас Тухель, Массимилиано Аллегри, Брендан Роджерс («Лестер») и Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон»).
После 17 туров «Челси» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков.
источник: Bild