Защитник Фосу-Менса сменил «Манчестер Юнайтед» на «Байер»

Пресс-служба «Байера» сообщила о переходе в команду правого защитника «Манчестер Юнайтед» Тимоти Фосу-Менса

Согласно порталу Transfermarkt, сумма сделки за 23-летнего голландца составила 1,7 миллиона евро. Игрок подписал с командой контракт на 3,5 года.

В новом клубе защитник будет выступать по 24-м номером.

Фосу-Менса перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году. За основную команду красных дьяволов он провел 30 матчей. Ранее он на правах аренды играл за «Кристал Пэлас» и «Фулхэм».

🚨 TRANSFER NEWS 🚨



Timothy Fosu-Mensah has joined Bayer 04 from Manchester United.



Welcome to the Werkself, Timothy! pic.twitter.com/L8amR13jxJ