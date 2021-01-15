Зинедин Зидан – о поражении «Атлетику»: Вы хотите, чтобы моя команда завершила сезон прямо сейчас?

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий после поражения своей команды над «Атлетиком» (1:2) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.

– Как повлияет этот результат на нас в будущем? Вы хотите, чтобы моя команда завершила сезон прямо сейчас? Безусловно, будет много разговоров о нашей игре, но мы продолжим работать над собой.

Мы плохо вошли в игру в первом тайме, соперник создал два момента и смог их реализовать. Больше они не представляли опасности у наших ворот. При счете 0:2, всегда сложно изменить ход встречи. Вторая половина игры удалась нам лучше, мы стали создавать опасные моменты и забили один гол, но отметиться вторым забитым мячом нам не удалось. Будем продолжать работать, другого выхода нет, – цитирует Зидана Marca.

Отметим, что в финале турнира «Атлетик» сыграет против «Барселоны», обыгравшей «Реал Сосьедад» в серии пенальти (1:1, 3:2 по пенальти).