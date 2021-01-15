Ромелу Лукаку: Моим последним клубом в карьере станет «Андерлехт»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку выразил желание в конце своей карьеры вернуться в родной клуб – «Андерлехт».

– Я всегда говорил, что моим последним клубом будет «Андерлехт». И в нем я буду не игроком второго плана, а футболистом, который находится в отличной форме, – цитирует Лукаку Het Laatste Nieuws.

Лукаку выступает за миланский клуб с августа 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 22 матча, в которых он забил 17 голов и отдал три ассиста. Ранее форвард защищал цвета «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Эвертона» и «Вест Бромвича».