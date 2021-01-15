Марселино: Игроки «Атлетика» показали высокий уровень самоотдачи в игре с «Реалом»

Главный тренер «Атлетика» Марселино Гарсия Тораль оценил победу своей команды над «Реалом» (2:1) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.

– Такой результат приносит только удовольствие. Мои игроки смогли проделать большой объем работы и показали высокий уровень самоотдачи. С первых дней моей работы в клубе я смог найти взаимопонимание с игроками. Благодаря этому нас удалось победить «Реал» впервые за последние 11 встреч, – цитирует Марселино Marca.

Отметим, что в финале турнира клуб из Бильбао сыграет против «Барселоны», обыгравшей «Реал Сосьедад» в серии пенальти (1:1, 3:2 по пенальти). Встреча состоится 17 января.