Экс-вратарь «Ротора» Довбня вернулся в «Торпедо»

Пресс-служба московского «Торпедо» объявила о возвращении в команду голкипера Александра Довбни.

Отмечается, что 33-летний игрок подписал контракт на 1,5 года с возможностью дальнейшего продления. Футболист будет выступать под 39-м номером.

Довбня защищал цвета «Торпедо» в сезоне-2012/13 – на его счету 27 матчей. За «Ротор» вратарь играл с июля прошлого года. В нынешнем сезоне он принял участие в семи встречах, пропустил 12 голов и один раз отстоял «на ноль».

Ранее вратарь выступал за «СКА-Хабаровск», «Оренбург» и «Луч».