Вильям Галлас: Лэмпарду нужно быстро найти решение, чтобы выправить ситуацию в «Челси»

Отметим, что на данный момент «синие» занимают девятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 26 очков. От первого места команду отделяют десять очков.

– Я думаю, что положение Лэмпарда в опасности положении из-за того, что команда не находится в тройке лидеров. Когда вы тратите почти 250 миллионов фунтов стерлингов на игроков, это означает, что вы хотите выиграть Премьер-лигу. На Фрэнка оказывается давление, и ему нужно очень быстро найти решение, так как мы хорошо знаем, что когда вы являетесь тренером «Челси», то вас могут очень быстро уволить, – цитирует Галласа портал Goal.

16 января «Челси» сыграет в гостях против «Фулхэма».