«Манчестер Сити» планирует усилиться Лукаку и Холандом летом 2021 года

Как сообщает The Telegraph, английская команда собирается усилить линию атаки и рассматривает две кандидатуры – Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» и Ромелу Лукаку, представляющего «Интер».
Сумма двух предполагаемых трансферов оценивается в 225 миллионов евро.
Альтернативным вариантом для усиления позиции нападающего является форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес.
Напомним, что этим летом «горожан» может покинуть Серхио Агуэро, с которым клуб пока не подписал новый контракт. Таким образом, в распоряжении Гвардиолы останется лишь один центральный нападающий – Габриэль Жезус.
источник: The Telegraph