Экс-форвард «Ислочи» Янсане близок к переходу в «Нижний Новгород»

Бывший нападающий «Ислочи» Момо Янсане находится в шаге от перехода в состав лидера Футбольной национальной лиги нынешнего сезона – «Нижнего Новгорода».

Как сообщает «Матч ТВ», нижегородский клуб уже договорился о деталях контракта с 23-летним гвинейцем. Отмечается, что игрок должен в ближайшее время присоединится к тренировочным сборам команды в Турции.

В данный момент Янсане выступает за малийский «Блэк Старз». В период с марта 2019-го по сентябрь 2020 года он принадлежал «Ислочи», за которую ему удалось провести 57 матчей, забить 23 гола и отдать 11 ассистов.

После 26 туров ФНЛ «Нижний Новгород» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 58 очков.