«Реал» готов подписать новый контракт с Рамосом, если игрок согласится на понижение зарплаты

Центральный защитник «Реала» Серхио Рамос может остаться в мадридском клубе, сообщает ABC.

Как утверждает источник, испанская команда готова рассмотреть вариант с продлением действующего контракта с 34-летним игроком еще на один год в случае, если футболист захочет пойти на десятипроцентное понижение своей заработной платы.

Сам игрок настаивает на двухлетнем соглашении с сохранением текущей зарплаты.

Напомним, что за ситуаций вокруг защитник следят ведущие клубы Европы – «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и «Ювентус». Все четыре команды готовы подписать испанца.

Рамос выступает за «Реал» с августа 2005 года. За это время он принял участие в 668 матчах, забил 100 голов и отдал 40 ассистов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021-го.