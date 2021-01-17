«Аякс» не хочет отдавать Промеса в аренду в «Спартак»

Нападающий «Аякс» Квинси Промес не перейдет в «Спартак» на правах аренды этой зимой.

Как сообщает Sport24, амстердамский клуб рассматривает вариант только с полноценной продажей 29-летнего голландца. Что касается москвичей, то красно-белые очень хотят вернуть футболиста, однако не готовы тратить большие суммы на трансферы.

Отмечается, голландская сторона имеет конкретные предложения по форварду из Китая, а сам игрок хочет продолжить свою карьеру в Европе.

В нынешнем сезоне Промес забил шесть голов и сделал одну результативную передачу в 21 матче за «Аякс». Амстердамский клуб приобрел форварда у «Севильи» в июле 2019 года за 15,7 миллионов евро.

За «Спартак» нападающий провел 135 встреч с 2014-го по 2018 год, забив 66 мячей и сделав 33 ассиста.