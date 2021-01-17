Валерий Газзаев: Полагаю, что Крамаренко и Акинфеева ждет успешная работа в ЦСКА

Отметим, что новость о приходе 46-летнего специалиста в московскую команду появилась сегодня, 17 января, на официальном сайте клуба.

– Дмитрий хорошо знаком с Акинфеевым, полагаю, их ждет успешная совместная работа. Важно, чтобы у них был контакт, и думаю, что их союз пойдет на пользу ЦСКА. Сработаются ли с Ганчаренко? Если Крамаренко пригласили в клуб, то наверняка без мнения Виктора Михайловича не обошлось. Ведь он также заинтересован в том, чтобы в клуб пришел хороший специалист, – приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Ранее в качестве тренера вратарей Крамаренко работал в сборной Азербайджана, «Габале» и «Нефтчи».

После 19 туров Российской Премьер-лиги ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков.