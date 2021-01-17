Месси примет участие в финале Суперкубка Испании

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, вероятнее всего, сыграет за «сине-гранатовых» в финальном матче Суперкубка Испании против «Атлетика».
По информации испанского журналиста Адрии Альбетса, 33-летний аргентинец будет готов выйти на поле в случае, если до игры ситуация с его травмой не ухудшится.
Ранее капитану каталонцев диагностировали травму двуглавой мышцы левого бедра.
Отметим, что «Барселона» без Месси обыграла «Реал Сосьедад» по итогам серии пенальти – 3:2 после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.
Матч с «Атлетиком» состоится сегодня, 17 января в 23:00 мск.
NOTICIA: Leo Messi se ve titular esta noche. Ya ha decidido que quiere jugar. Si no hay contratiempo en la sesión de activación, estará en el 11. Lo ampliamos a las 11 en @La_SER @carrusel @QueThiJugues pic.twitter.com/DYJhFi1MS4— Adrià Albets (@AdriaAlbets) January 17, 2021