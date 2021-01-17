Сергей Первушин: Со следующий недели «Тамбов» начнет выплачивать долги игрокам клуба

16 января команда официально объявила о назначении Валерия Оганесяна на должность президента тамбовчан.

– Пришел новый президент, со следующей недели вроде бы начнут гасить долги. Сейчас команда находится на сборе в Крымске, готовимся. Дела потихонечку налаживаются. Сказали ли нам, что деньги появились? Планы клуба – оставаться в РПЛ и доукомплектоваться, – цитирует Первушина «Метарейтинг».

После 19 туров «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 13 очков. После зимней паузы команда сыграет против «Локомотива» в рамках 1/8 финала Кубка России. Встреча запланирована на 20-21 февраля.