«Бавария» готова продать Толиссо ради покупки полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» Нойхауса

Руководство «Баварии» всерьез рассматривает приобретение центрального полузащитника «Боруссии» из Менхенгладбаха Флориана Нойхауса.

По информации Sport Bild, ради трансфера 23-летнего немца мюнхенский клуб готов расстаться с другим игроком средней линии – Корентеном Толиссо. В услугах французского хавбека заинтересованы «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Наполи» и «Ювентус».

Ранее стало известно, что в контракте Нойхауса с «Боруссией», рассчитанного до июня 2024-го, есть пункт о сумме отступных в размере 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «жеребцов» 23 матча, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.