Тренер «Атлетика» Марселино установил исторический рекорд в Суперкубке Испании

Испанский специалист Марселино Гарсия Тораль стал первым тренером в истории, кому удалось обыграть «Барселону» в двух финалах Суперкубка Испании кряду.

Напомним, в сезоне-2019/20 его «Валенсия» победила каталонцев со счетом 2:1. В понедельник, 19 января «Атлетик» под руководством Марселино одолел сине-гранатовых благодаря голу в дополнительное время (3:2).

Добавим, что баски в третий раз в своей истории выиграли Суперкубка страны. Ранее команда побеждала в 1984 и 2015 годах.