«Сампдория» продлила контракт с защитником сборной Японии Йосидой

Пресс-служба «Сампдории» объявила о продлении контракта с центральным защитником клуба Маей Йосидой.
Отмечается, что новое соглашение 32-летнего японца рассчитано до конца сезона-2021/22.
Йосида перешел в итальянский клуб с 31 января прошлого года. С тех пор он отыграл 31 матч, отдав два ассиста. Ранее футболист защищал цвета «Саутгемптона», «Венло» и японскую «Нагою».
За национальную команду игрок провел 104 встреч (11 голов).
📄 #Yoshida rinnova: sarà blucerchiato fino al 2022 ➡ https://t.co/vAe7DE9wXI pic.twitter.com/vGCUfkiBMK— U.C. Sampdoria (@sampdoria) January 18, 2021
источник: ФК «Сампдория»