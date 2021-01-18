Дзаньоло сдал положительный тест на коронавирус

– Привет всем, к сожалению, у меня был выявлен Covid-19 после того, как сегодня утром прошли результаты тестирования. Чувствую себя хорошо, симптомов нет, однако я уже нахожусь на карантине. Я надеюсь, что смогу вернуться к тренировкам с командой как можно скорее, а пока я буду поддерживать своих товарищей по клубу из своего дома, – написал Дзаньоло.

Напомним, что в данный момент хавбек продолжает восстановление после того, как во второй раз получил разрыв крестообразной связки колена в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне игрок еще ни разу не выходил на поле. Ожидается, что 21-летний итальянец вернется в строй в апреле.

После 18 туров «Рома» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 34 очка.