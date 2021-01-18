Алаев подтвердил, что будет претендовать на должность президента ФНЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев рассказал о том, что он выдвинул свою кандидатуру на пост президента Футбольной национальной лиги.

– У РФС есть представление о том, как должен развиваться профессиональный футбол в стране. Предстоящие внеочередные выборы президента ФНЛ – оптимальный момент для того, чтобы предложить клубам свое видение этого процесса. Мы хотим привнести в профессиональный футбол новые стандарты качества работы клубов, взаимодействия с регионами, игроками, партнерами и самыми разными аудиториями, – цитируют Алаева «РИА Новости».

Ранее стало известно, что от выборов в президенты ФНЛ отказались бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус, а также экс-президент железнодорожников Ольга Смородская.

В данный момент, еще одним кандидатом на данный пост является является исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов.

Добавим, что выдвижение кандидатов закончится 25 января, а голосование запланировано на 25 февраля.