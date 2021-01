Официально: Филл Невилл возглавил «Интер Майами»

Пресс-служба «Интер Майами» объявила о назначении Филла Невилла на пост главного тренера клуба.

Отмечается, что 43-летний специалист присоединится к команде MLS после получения рабочей визы.

Ранее Невилл ушел с поста наставника женской сборной Англии, где он работал с 2018 года. Также бывший защитник входил в штабы в «Манчестер Юнайтед» и «Валенсии».

В прошлом сезоне «Интер Майами» занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции MLS.

Phil Neville, welcome to #InterMiamiCF!



Former England Women’s National Team manager appointed as second head coach in Club history.https://t.co/hBHMH5Mmmj