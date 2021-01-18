Алексей Сутормин: Главный конкурент «Зенита» за чемпионство в РПЛ – мы сами

Отметим, что после 19 туров петербургская команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 41 очко. Подопечные Сергея Семака опережают ближайшего конкурента на четыре очка – ЦСКА.

– Я думаю, что главный конкурент за чемпионство – мы сами. Как бы банально это ни звучало. Все зависит только от нас. В памяти есть такой отрезок, в том году, понятно, что отрыв был больше, но все равно мы весной хорошо подготовились, выиграли все оставшиеся матчи на пути к чемпионству. Так что в целом, если сейчас мы сделаем все то же самое, возьмем золотые медали, – приводит слова Сутормина клубная пресс-служба сине-бело-голубых.

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего хавбека питерцев 21 матч, в котором он отличился двумя забитыми мячами, а также пятью результативными передачами. В первом матче РПЛ после зимней паузы «Зенит» сыграет дома против «Ростова». Встреча запланирована на 27 февраля в 16:30 мск.