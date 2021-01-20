«Интер» хочет обменять Эриксена на Торрейру

«Арсенал» и «Интер» могут совершить обмен полузащитниками.

По информации Tuttosport, «нерадзурри» заинтересованы в хавбеке лондонцев Лукасе Торрейре, который в данный момент находится в аренде в «Атлетико».

Отмечается, что мадридский клуб готов вернуть игрока обратно в Англию, а в свою очередь «канониры» могут согласиться на обмен футболистами, так как не видят 24-летнего уругвайца в составе своей команды.

Что касается «Интера», то итальянцы считают Торрейру идеальной заменой Марсело Брозовичу. Ранее они выставили 28-летнего Эриксена на трансфер и рассматривают любые варианты продолжения его карьеры.

Эриксен присоединился к «Интеру» в январе 2020 года, подписав четырехлетний контракт. В текущем сезоне на его счету 14 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.