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20 января 14:30

«Химки» не смогли обыграть болгарский «Септември» в контрольном матче

За подмосковную команду забил Павел Могилевец.

«Химки» упустили победу над болгарским «Септември» (1:1) в товарищеской встрече в рамках подготовки ко второй части сезона Российской Премьер-лиги.

Напомним, что подопечные Игоря Черевченко проводят тренировочный сбор в турецком Белеке.

Единственный гол в составе российской команды забил центральный полузащитник Павел Могилевец, удачно реализовавший 11-метровый удар на 23-й минуте. Соперник сравнял счет на 82-й минуте.

Вторая товарищеская встреча подмосковного клуба состоится сегодня против сербского «Радника».

Товарищеский матч

«Химки» (Россия) – «Септември» (Болгария) – 1:1 (1:0)

Гол у «Химок»: Могилевец, 23 (с пенальти)

«Химки»: Генералов (Тусеев, 46), Логашов (Тихий, 13 – Данилкин, 65), Волков, Идову (Филин, 46), Тихонов, Ермилов (Боженов, 65), Трошечкин (Камышев, 46), Могилевец (Корян, 65), Балахонцев (Дядюн, 46), Алиев (Кухарчук, 65), Грибанов (Н’Диайе, 46).

источник: «Советский спорт»
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