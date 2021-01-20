«Химки» не смогли обыграть болгарский «Септември» в контрольном матче

«Химки» упустили победу над болгарским «Септември» (1:1) в товарищеской встрече в рамках подготовки ко второй части сезона Российской Премьер-лиги.
Напомним, что подопечные Игоря Черевченко проводят тренировочный сбор в турецком Белеке.
Единственный гол в составе российской команды забил центральный полузащитник Павел Могилевец, удачно реализовавший 11-метровый удар на 23-й минуте. Соперник сравнял счет на 82-й минуте.
Вторая товарищеская встреча подмосковного клуба состоится сегодня против сербского «Радника».
Товарищеский матч