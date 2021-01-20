Защитник «Барселоны» Дест получил травму бедра

Пресс-служба «Барселоны» сообщила о том, что правый защитник команды Сержиньо Дест получил повреждение правого бедра.

Отмечается, что 20-летний американец травмировался в финальном матче Суперкубка Испании против «Атлетика» (2:3). О сроках восстановления игрока пока неизвестно.

Напомним, Дест перешел в каталонскую команду в октябре 2020 году из «Аякса». За «сине-гранатовых» он провел 21 матч, забил один гол и отдал один ассист.

24 января подопечные Рональда Кумана сыграют в гостях против «Эльче» в рамках 20-го тура чемпионата Испании.