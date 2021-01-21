«Вулверхэмптон» интересуется Дугласом Костой

Фланговый нападающий «Баварии» Дуглас Коста, арендованный до конца сезона у «Ювентуса», может стать игроком клуба Английской премьер-лиги в этом январе.

По информации The Telegraph, 30-летнего бразильца желает подписать «Вулверхэмптон» – «волки» испытывают проблемы в атаке в связи с травмой ведущего форварда Рауля Хименеса и рассматривают различные варианты усиления проблемной позиции.

Пока неизвестно, готовы ли мюнхенцы досрочно отпустить вингера в другой клуб.

В нынешнем сезоне на счету Косты один гол и три результативных передачи в 17 матчах.