Аллегри и Тухель готовы возглавить «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард близок к тому, чтобы покинуть лондонскую команду.

По информации Sky Sports, руководство «аристократов» недовольно текущими результатами клуба и готово пригласить нового специалиста на должность тренера.

Отмечается, что к работе в Лондоне готовы приступить сразу два наставника – Массимилиано Аллегри, возглавлявший «Ювентус» в период с 2014-го по 2019 год, и Томас Тухель, недавно уволенный из «Пари Сен-Жермен».

После 19 туров чемпионата Англии «Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. От зоны Лиги чемпионов команда отстает на пять очков.