Топ-клубы АПЛ хотят подписать полузащитника «Баварии» Мусиала

Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала входит в сферу интересов трех клубов Английской премьер-лиги.

Как сообщает портал Goal, 17-летнего англичанина желают подписать «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». По информации источника, команды готовы предложить контракт юному хавбеку летом 2022 года, когда у него истечет соглашение с мюнхенцами.

Пока баварский клуб не спешит предлагать футболисту новый контракт.

В текущем сезоне Мусиала принял участие в 19 матчах, забив три гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.