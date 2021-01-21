Йозуа Киммих: К перерыву матча с «Аугсбургом» мы должны были вести в счете в два или три мяча

Центральный полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Германии с «Аугсбургом», в котором его команда одержала минимальную победу со счетом 1:0.

Отметим, что три очки мюнхенцам принес нападающий Роберт Левандовски, удачно реализовавший 11-метровый удар на 13-й минуте.

– В первой половине встречи мы нанесли 15 ударов по воротам соперника. Я считаю, что моя команда должна была вести в счете в два или три мяча. Во втором тайме мы не продемонстрировали уверенную игру. Нам пришлось снова сражаться, чтобы сохранить победный результат, – цитирует Киммиха пресс-служба «Баварии»

Мюнхенцы лидируют в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 39 очков.

24 января подопечные Ханса-Дитера Флика встретятся в гостях с «Шальке».