Эриксен был предложен «Манчестер Юнайтед»

«Интер» находится в поисках нового клуба для атакующего полузащитника Кристиана Эриксена.

По информации Football London, руководство «нерадзурри» предложило «Манчестер Юнайтед» взять 28-летнего датчанина в аренду до конца текущего сезона.

Английский клуб готов рассмотреть вариант с приглашением хавбека в состав, чтобы продолжить вести борьбу за чемпионство в АПЛ.

Также на футболиста претендует его бывший клуб – «Тоттенхэм».

Эриксен присоединился к «Интеру» в январе 2020 года, подписав четырехлетний контракт. В текущем сезоне на его счету 14 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.