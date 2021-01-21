Юрген Клопп: Ван Дейк чувствует себя хорошо, но пока я не смогу сказать, когда он вернется в состав

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал о текущем состоянии центрального защитника команды Вирджила ван Дейка.

Ранее стало известно, что 29-летний игрок начал тренироваться с мячом.

– Он выглядит очень здорово, и я разговаривал с ним этим утром. Вирджил в хорошем настроении, все выглядит очень многообещающе. Но я не знаю, когда он вернется. Когда он вернется на поле? Не думаю, что я подходящий человек, чтобы говорить об этом. Очевидно лишь то, что ему предстоит преодолеть еще много этапов для восстановления, – приводит слова Клоппа пресс-служба «мерсисайдцев».

Напомним, ван Дейк получил разрыв связок колена в матче пятого тура чемпионата Англии против «Эвертона» (2:2), который состоялся 17 октября. Через 13 дней он перенес операцию и с тех пор восстанавливается от травмы.