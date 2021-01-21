Иванов подпишет контракт с «Уфой» до конца текущего сезона

Бывший центральный полузащитник «Ахмата» Олег Иванов, покинувший грозненский клуб 10 января, находится в шаге от перехода в «Уфу».

Согласно информации Sport24, контракт 34-летнего россиянина с клубом из Башкортостана будет рассчитан до конца сезона-2020/21. По окончании соглашения будет принята дальнейшая судьба хавбека в уфимской команде.

Напомним, что Иванов является воспитанником академии «Спартака». В «Ахмат» он перешел из «Ростова» в 2012 году. Всего за клуб из Грозного он отыграл 243 матча, забил 17 голов и сделал 30 результативных передач.

После 19 туров подопечные Рашида Рахимова занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.