Тилль сменил «Тамбов» на «Шериф»

Пресс-служба «Тамбова» сообщила о том, что атакующий полузащитник Себастьен Тилль покинул российскую команду.

По информации источника, 27-летний представитель Люксембурга перебрался в чемпионат Молдавии, где он будет выступать за «Шериф» до конца сезона-2021/22 на правах аренды.

Напомним, что права на игрока принадлежат люксембургскому «Прогрессу».

Тилль играл за «Тамбов» с сентября прошлого года. В нынешнем сезоне он принял участие в восьми матчах, отдав один ассист.