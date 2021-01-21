Тилль сменил «Тамбов» на «Шериф»

Пресс-служба «Тамбова» сообщила о том, что атакующий полузащитник Себастьен Тилль покинул российскую команду.
По информации источника, 27-летний представитель Люксембурга перебрался в чемпионат Молдавии, где он будет выступать за «Шериф» до конца сезона-2021/22 на правах аренды.
Напомним, что права на игрока принадлежат люксембургскому «Прогрессу».
Тилль играл за «Тамбов» с сентября прошлого года. В нынешнем сезоне он принял участие в восьми матчах, отдав один ассист.
СЕБАСТИЕН ТИЛЛЬ ПРОДОЛЖИТ КАРЬЕРУ В МОЛДАВСКОМ «ШЕРИФЕ» 📌— ФК «Тамбов» (@fctambov68) January 21, 2021
Подробности ➡️ https://t.co/vMmbhGMtgo
Благодарим Себастиена за сотрудничество и желаем новых успехов в карьере! 🙌🏻 pic.twitter.com/HaBCDpsy4h
источник: ФК «Тамбов»